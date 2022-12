Dyson Zone : on connait le prix du casque audio Dyson avec purificateur d’air intégré, et ça fait mal…

Dyson est une marque réputée, mais l’on peut tout de même se demander si le fabricant britannique n’a pas une trop haute opinion de son image auprès du grand public. Car Dyson a dévoilé il y a quelques heures le tarif du Zone, son casque audio avec ANC et purificateur d’air intégré , et c’est tout bonnement hallucinant puisqu’il faudra débourser pas moins de 949 dollars pour se le procurer !

Alors certes, le Dyson Zone affiche un look ravageur, très « film de S.F post apo », et aligne une fiche technique plutôt convaincante : outre l’ANC (réduction active de bruit ambiant) avec un mode transparence et réduction jusqu’à -38 dB, le Zone peut aussi lire les codecs audio SBC, AAC et même LDHC (900 kb/s !), dispose du Bluetooth 5.0, de l’USB-C pour la recharge ainsi que de deux transducteurs en néodyme de 40 mm (fréquence de 6 à 21 000 Hz). Le tout fonctionne appairé avec l’app dédiée MyDyson.

Originalité du concept, le Zone intègre donc un filtre à particules breveté avec fixation magnétique capable de filtrer 99% des particules les plus polluantes ou dangereuses pour la santé. Les filtres utilisés seraient actifs pendant une année. Plus pointu encore, le débit de l’air qui est renvoyé vers le nez de l’utilisateur peut varier en fonction de l’activité (débit plus fort pendant une séance de sport par exemple). Parce qu’il ne faut rien oublier, le Zone dispose d’une autonomie de 50 heures (batterie 2600 mAh) et pèse 595 grammes sans le filtre ou 670 grammes avec, ce qui est vraiment lourd pour un appareil de cette catégorie.

Le Dyson Zone sera disponible dès le mois de janvier 2023 en Chine, puis à partir du mois de mars aux États-Unis, à Hong-Kong, au Royaume-Uni et à Singapour.