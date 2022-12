La suite de la suite : Ghostbusters: Afterlife 2 confirmé par Sony Pictures

Ghostbusters : Afterlife n’est sans doute pas un chef d’oeuvre, mais le fils Reitman avait réussi sans peine à surclasser le reboot-nanard de 2016 réalisé par Paul Feig. Réalisé avec soin, sans doute trop sage par rapport au film de 84 mais bénéficiant d’un casting solide et impliqué, Ghostbusters : Afterlife a reçu un accueil critique et public assez correct, au point que Sony Pictures envisage déjà une suite (la suite de la suite donc…). Le site Deadline nous apprend que le scénariste d’Afterlife aura cette fois en charge la réalisation de ce second volet tandis que Jason Reitman s’occupera d’en écrire le scénario.

Une inversion des rôles en somme… adoubée par les deux intéressés : « C’est un honneur absolu de prendre le pack de protons et de passer derrière la caméra pour le prochain chapitre de la saga de la famille Spengler. J’aimerais juste pouvoir revenir en 1984 et dire au gamin du sixième rang du Mann Valley West qu’un jour il allait pouvoir réaliser un film Ghostbusters » déclare avec enthousiasme Gil Kenan. « Les mots ne pourront jamais exprimer à quel point je suis reconnaissant d’avoir fait un film avec mon père à mes côtés. Il est maintenant temps de remettre ces clés à mon partenaire créatif et collègue Ghostbuster, Gill Kenan, un réalisateur brillant qui maintiendra l’esprit Spengler vivant. Je ne peux qu’espérer lui fournir le même soin et le même soutien de production que mon père m’a montré » ajoute Jason Reitman.

Ghostbusters : Afterlife 2 devrait déplacer son action de la petite ville de Summerville en Oklahoma vers la mégalopole de New-York. Une grande partie du cast original devrait être de retour dans cette « suite de la suite ». Les rumeurs tablent aussi sur le retour de Goze. Diantre… La sortie du film et salles est prévue pour l’an prochain.