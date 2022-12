The Bad Batch (Star Wars) : la bande-annonce de la saison 2 est arrivée

The Bad Batch, une série Star Wars, a le droit aujourd’hui à une bande-annonce pour la saison 2 qui fera ses débuts le 4 janvier 2023 sur Disney+.

Star Wars : The Bad Batch raconte comment l’escouade Bad Batch — une troupe d’élite de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République — trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l’issue de la Guerre des Clones. Aperçus pour la première fois dans la série The Clone Wars, les membres de la Bad Batch possèdent des compétences exceptionnelles qui en font des soldats redoutables. Alors que s’ouvre l’ère de l’après-guerre, ils vont devoir accomplir des missions audacieuses tout en s’efforçant de donner un nouveau sens à leur vie.

La bande-annonce entre directement dans le vif du sujet, montrant les membres de l’escouade fuyant ce qui semble être une île paradisiaque avant d’être rapidement envahie par toutes sortes de monstres. Le reste montre les forces croissantes de l’Empire et ce qui semble être la tentative désespérée de la Bad Batch pour leur échapper, alors qu’on leur demande d’accomplir une dernière mission pour se garantir un avenir.

Comme dit précédemment, la saison 2 de The Bad Batch débutera le 4 janvier 2023 sur Disney+. Il y aura 16 épisodes au total (un épisode chaque mercredi normalement). Et voici l’affiche.

Check out the new poster for Season 2 of Star Wars: #TheBadBatch. Streaming January 4, 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/sLgjw28y7s

— Star Wars | #TheBadBatch Returns Jan 4 on Disney+ (@starwars) December 7, 2022