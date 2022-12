La Poste veut renforcer son « coffre-fort numérique dans un cloud souverain »

Philippe Wahl, le PDG de La Poste, a évoqué les contours de la stratégie du groupe pour les années à venir autour de deux axes : le développement du coffre-fort numérique et les services à domicile.

« Nous préparons l’avenir de La Poste à l’horizon 2030 autour de deux activités », a-t-il annoncé lors d’une audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

D’un côté, le renforcement de l’offre « coffre-fort numérique dans un cloud souverain », dite Digiposte, qui comptabilise 8,5 millions de clients et enregistre un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros, avec pour ambition de monter à « plusieurs milliards dans les années à venir », a insisté le patron de La Poste.

L’autre grand défi du groupe se jouera autour des services de proximité comme les services à domicile tels que la livraison de repas ou de médicaments aux personnes âgées, a indiqué Philippe Wahl. Dans le contexte du vieillissement de la population française, La Poste « pourrait avoir un rôle fondamental dans la cohésion de la société », a-t-il avancé.

Concernant les résultats financiers, « le premier semestre de l’année a montré une profitabilité correcte » avec un chiffre d’affaires de 17,5 milliards d’euros, a indiqué le PDG, tout en rappelant le « choc majeur » que constitue la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l’énergie. Les envois de courriers sont également passés de 18 milliards en 2008 à 6 milliards cette année et ont fait perdre au groupe 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 10 ans, a souligné le dirigeant. Pour renouer avec la profitabilité, le groupe a diversifié ses activités autour de la livraison de colis à l’international, de la banque et de l’assurance. En 2021, le groupe a enregistré 35 milliards d’euros de chiffre d’affaires.