Halo Infinite : la restructuration de 343 Industries se poursuit avec le départ du directeur créatif Tom French

Avec sa longue barbe grisonnante et ses allures de rocker, Tom French était l’une des figures publiques les plus en vue du studio 343 Industries. Comme tant d’autres avant lui – la fondatrice du studio Bonnie Ross, le directeur créatif Tim Longo, la productrice Mary Olson, le directeur du studio Chris Lee, le directeur artistique Nicolas Bouvier – Tom French, directeur artistique du multijoueurs, annonce donc son départ du studio alors que le navire Halo Infinite n’est pas encore tout à fait tiré d’affaires.

Les valses hésitations autour du projet, la refonte d’une bonne partie du jeu après la première présentation catastrophique du jeu, les retards pris ensuite à cause de la gestion du Covid-19, tous ces éléments combinés ont sans doute épuisé les organismes, et même si beaucoup a été fait pour éviter le crunch, nul doute que la pression psychologique sur les cadres du studio (et les employés) a dû être intense ces derniers trimestres.

After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It's been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn't be more proud of my time at 343. pic.twitter.com/2CBD7kOPIj

— Tom French (@pardontomfrench) December 2, 2022