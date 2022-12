Dead Space Remake : les 18 premières minutes du jeu… sont à tomber (vidéo)

Après la déception The Callisto Protocol (qui a nettement divisé les critiques), le genre du survival horror spatial risque fort de nouveau d’être porté à bout de bras par la référence du genre, le très attendu Dead Space Remake. La refonte new gen du jeu de 2008 a été développée par Motive Studio sur le Frostbite Engine, et les 18 premières minutes du jeu diffusées par IGN montrent que le travail a été bien fait ! Tout est vraiment plus détaillé (forcément), très équilibré aussi dans le rendu, si bien que l’ensemble parait déjà plus cohérent techniquement que The Callisto Protocol, ce dernier alternant entre des séquences incroyables au plan visuel et des moments beaucoup plus gênants (certaines textures et les effets de feu totalement ratés par exemple).

Ceux qui n’ont pas encore fait le Dead Space d’origine peuvent sans doute passer les lignes suivantes, mais les autres seront ravis d’apprendre que cette longue séquence introductive nous permet de retrouver Isaac Clarke en mission sauvetage dans l’USG Ishimura, un gigantesque vaisseau minier aux prises avec des créatures mutantes. Dead Space Remake est attendu pour le 27 janvier prochain sur les plateformes PC, PS5 et Xbox Series.