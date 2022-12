Sifu : le jeu de combat sera adapté en film par le créateur et scénariste de la saga John Wick

Sur la période récente, on assiste à une multiplication des adaptations cinématographiques de jeux vidéo. Tomb Raider, Uncharted, Pikachu, Sonic, Super Mario bientôt, les monuments du JV adaptés au format ciné sont presque devenus une habitude. Un nouveau titre sera aussi adapté au grand écran, et une fois n’est pas coutume, il ne s’agit pas d’un titre AAA ultra populaire : Sifu du studio français Soclap aura donc droit à sa version « film » par Derek Kolstad qui n’est autre que le créateur et scénariste de la saga John Wick !

Le film devrait reprendre dans les grandes lignes l’arc narratif du jeu selon le site Deadline, soit le périple d’un jeune maitre en kung-fu animé d’une soif de vengeance. Et comme dans le jeu encore, lors de chaque mort du héros, ce dernier se réincarnera en une version de lui-même plus puissante mais aussi plus âgée et donc moins endurante. Voilà bien une trame propice à de belles scènes de baston dans le plus pur style des films de genre. a noter que le quatrième volet de John Wick sortira en salle le 22 mars 2023