The Boys : le spin-off Gen V semble largement aussi gore que la série d’origine (trailer)

Premier trailer pour The Boys: Gen V, et première constatation: la saison 1 de ce spin-off semble largement aussi gore que la série d’origine. Eviscérations, décapitations, jets de sang en cascade, on retrouve l’aspect furieusement trash de la série déjà culte d‘Amazon Prime Video. Gen V place son action dans l’Université Godolkin de Vought International – un établissement spécialisé dans la formation de la prochaine génération de surhumains – et forcément cela ne se déroule pas vraiment comme prévu (les hormones et les super-pouvoirs ça ne fait pas bon ménage à ce jeune âge…). On note aussi quelques séquences très étranges avec des marionnettes éventrées dans une sorte de pastiche gore d’1 Rue Sésame.



Certains des personnages de la série the boys seront aussi de la partie, à l’instar d’ A-Train (Jessie T. Usher), Ashley Barrett (Colby Minifie) et Adam Bourke (P.J. Byrne). Le reste du cast est composé de parfaits inconnus ou presque : Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger, Clancy Brown, Chance Perdomo, Jason Ritter, Alexander Calvert, Shelley Conn, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas et Marco Pigossi. Même si le niveau de violence est « no limit », le casting mais aussi le ton général (du moins que ce que l’on peut en voir dans le trailer) indiquent cependant qu’Amazon Prime Video joue peut-être ici la carte du divertissement pour ados, même si la série sera certainement interdite aux moins de 16 ans. La première saison de The Boys: Gen V sera diffusée quelque part durant l’année 2023.