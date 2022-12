Les Trois Mousquetaires feront la passe de deux en 2023 (bande-annonce)

Ils sont un peu les « super-héros » du 19ème siècle. Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas (en fait une bande de 4 héros) reste l’un des plus grands romans d’aventure français. Il est donc plutôt logique que le cinéma français s’empare enfin du mythe, un mythe jusque là trop souvent détourné en spectacle nanardesque par les studios Hollywoodiens. Les Trois Mousquetaires, le film se dévoile donc à travers une bande-annonce plutôt prometteuse. Dartagnan est interprété par le très subtil François Civil, Aramis porte les traits de Romain Duris, Athos est joué par Vincent Cassel et Portos est incarné par le truculent Pio Marmai. Pour compléter ce casting de feu, citons aussi Eva Green dans le rôle Milady de Winter et Louis Garrel en Louis XIII.



La réalisation de cette version à priori plutôt « réaliste » de l’oeuvre de Dumas est assurée par Martin Bourboulon. A noter que le film Les Trois Mousquetaires sera découpé en deux volets, avec une première partie diffusée le 5 avril 2023 et baptisée Dartagnan, et la seconde partie datée au 13 décembre de l’an prochain et portant le nom de Milady.