Android TV 13 est maintenant disponible en version finale

Après une phase de test pendant plusieurs mois, voilà qu’Android TV 13 est disponible en version finale. Il est toutefois bon de noter que la plupart des appareils ne peuvent pas encore l’installer aujourd’hui, malgré la disponibilité.

Disponibilité d’Android TV 13

Android TV 13, comme beaucoup d’autres mises à jour précédentes de la plateforme pour les téléviseurs et clés HDMI/boîtiers multimédias, est relativement mineure pour ce qui est de l’impact sur l’utilisateur. Dans son annonce de la mise à jour, Google met en avant quelques fonctionnalités clés.

L’une des principales nouveautés est la possibilité de modifier la définition et la fréquence de rafraîchissement par défaut pour les sources HDMI. Cela peut permettre une lecture plus fiable selon les cas.

Les changements d’état HDMI peuvent également communiquer avec le cycle de vie de MediaSession dans Android TV 13, ce qui peut aider certains appareils HDMI à économiser de l’énergie ou à mettre le contenu en pause lorsque l’état HDMI change. L’API AudioManager peut désormais être utilisée par les développeurs pour anticiper le format audio optimal pour le contenu avant que celui-ci ne commence à être lu.

Parmi les autres changements, il y a de nouvelles dispositions de clavier et la possibilité pour les développeurs de jeux de référencer les touches d’un clavier physique par leur emplacement réel grâce à des améliorations apportées à l’API InputDevice. Il y a par ailleurs un nouveau bouton activable pour les descriptions audio et une API qui permet aux applications de reconnaître et d’utiliser ce paramètre pour créer des descriptions audio en fonction des paramètres de l’utilisateur.

Android TV 13 en version finale est pour le moment disponible sur le boîtier ADT-3, un appareil qui vise surtout les développeurs. La mise à jour arrivera un jour ou l’autre sur les autres appareils existants, mais il est impossible de donner une date. Cela pourrait prendre un moment en réalité. Le Chromecast 4K avec Google TV, par exemple, a récemment eu le droit… à Android 12.