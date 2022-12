YouTube dévoile les vidéos les plus vues en 2022

YouTube a listé les vidéos qui ont été les plus vues tout au long de l’année 2022. Il y a un classement selon les pays. Malheureusement, la France n’est pas (encore ?) disponible et il n’y a pas non plus un classement mondial.

Voici les dix vidéos les plus vues sur YouTube en 2022 aux États-Unis :

Technoblade — so long nerds (87 millions de vues)

Guardian News — Watch the uncensored moment Will Smith smacks Chris Rock on stage at the Oscars, drops F-bomb (103 millions de vues)

Dream — hi, I’m Dream. (47 millions de vues)

NFL — Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show (143 millions de vues)

MrBeast —J’ai Construit La Chocolaterie De Willy Wonka ! (127 millions de vues)

Mark Rober — Pranks Destroy Scam Callers- GlitterBomb Payback (55 millions de vues)

Jaiden Animations — Being Not Straight (17 millions de vues)

Kane Pixels — The Backrooms (Found Footage) (42 millions de vues)

The Try Guys — what happened. (11 millions de vues)

First We Feast — Millie Bobby Brown Needs a Milkshake (23 millions de vues)

Vous noterez qu’il y a pas de musiques dans le classement. C’est normal, YouTube propose un classement séparé, le voici :