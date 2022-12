Game Awards : Valve offrira une Steam Deck… chaque minute !

Valve va profiter des Game Awards pour mettre à l’honneur sa console portable Steam Deck, et pour l’occasion se transformera en Père Noel technologique. Le 8 décembre prochain, le jour des Game Awards donc, Valve organisera un tirage au sort en partenariat avec les Game Awards afin d’offrir une Steam Deck… à chaque minute de diffusion, soit 180 Steam Deck au total ! Une chouette initiative eu égard au tarif plutôt élevé de la console de Valve.

Seules conditions pour être éligible à ce tirage au sort, il faudra disposer d’un compte Steam, avoir effectué un achat sur la plateforme entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022 et bien sûr… visionner les Game Awards en direct à partir du launcher Steam ! Cette dernière condition n’est pas vraiment un cadeau pour les joueurs français et européens puisqu’avec le décalage horaire, les Game Awards seront diffusés en direct live en France le 9 décembre… à 2 heure du matin ! Qu’est ce qu’on ne ferait pas après tout pour gagner une console Steam Deck…