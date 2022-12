Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en décembre 2022

Microsoft lève le voile sur la liste des jeux qui vont être ajoutés dans le Xbox Game Pass en décembre 2022. Il y a 11 titres au total pour ce mois. 11 jeux vont également quitté le catalogue.

Dès maintenant

Eastward (cloud, console et PC). Montez à bord du train qui traverse le continent en ruine de part en part, et descendez-en pour explorer les villes animées, les étranges campements et les forêts obscures que vous verrez en chemin. Repoussez des monstres bizarres et des boss féroces avec l’arme de prédilection de John, qu’il s’agisse d’un lance-flammes, d’un lance-pignons ou de votre fidèle poêle à frire et utilisez les pouvoirs mystiques de Sam lors de cette aventure inhabituelle dans l’inconnu.

The Walking Dead: L’Ultime Saison (cloud, console et PC). Après des années d’errance passées à faire face à des dangers aussi morts que vivants, Clementine a peut-être trouvé un foyer : une école reculée. Mais pour le protéger… un sacrifice est nécessaire.

Totally Reliable Delivery Service (PC). Accrochez fermement vos ceintures et faites vrombir le moteur de votre camionnette, c’est l’heure de livrer des colis.

6 décembre

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (cloud, console et PC). Vous pourrez revivre toute la Saga Skywalker tout en profitant de l’humour LEGO. Choisissez le premier volet de n’importe quelle trilogie : La Menace Fantôme, Un Nouvel Espoir ou L’éveil de la Force et commencez votre aventure.

Hello Neighbor 2 (cloud, console et PC). À mi-chemin entre horreur et infiltration, Hello Neighbor 2 vous met au défi de déterrer les secrets d’un voisin étrange. Affrontez un adversaire complexe contrôlé par une intelligence artificielle de pointe qui évolue selon vos actions et celles de tous les autres joueurs.

8 décembre

Chained Echoes (cloud, console et PC). Préparez-vous pour une aventure dans un monde rempli de merveilles, de magie, de méchas, de personnages attachants, de vaisseaux volants et d’adversaires coriaces. Arriverez-vous à faire en sorte que la paix demeure avec votre groupe de héros ?

Metal: Hellsinger (Xbox One). C’est un FPS basé sur le rythme, dans lequel votre capacité à tirer en rythme améliore votre expérience. Plus vos tirs sont synchronisés avec le rythme, plus la musique devient intense, et plus vous provoquez de destruction

13 décembre

High On Life (cloud, console et PC). À peine sorti du lycée, sans emploi ni ambition, vous n’avez vraiment rien pour vous, jusqu’à ce qu’un cartel extraterrestre entendant se shooter à l’humanité envahisse la Terre. Accompagné de vos armes parlantes charismatiques, vous devrez répondre à l’appel de l’aventure et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus meurtrier que le cosmos ait jamais connu.

Potion Craft (console et PC). L’heure est venue d’entamer votre périple sur La Voie de l’Alchimiste, d’apprendre les secrets de la fabrication de potions, et de forger votre propre destin pour devenir l’alchimiste dont cette ville a besoin.

15 décembre

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (cloud, console et PC). Collectionnez les meilleurs véhicules de l’univers Hot Wheels, construisez des circuits spectaculaires et plongez dans des courses.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (cloud, console et PC). Un jeu d’aventure en 2.5D mêlant action, énigmes et plateforme, avec des éléments de jeu de rôle. C’est une aventure pour petits et grands dans laquelle vous devez sauver des créatures fantasques en rendant à votre monde ses couleurs d’autrefois.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 décembre 2022