Neuralink : les premiers essais sur l’être humain pourraient démarrer dans 6 mois

Neuralink a fait son show hier soir, et au delà des rares démos technologiques a lancé une grande promesse : Elon Musk affirme en effet que la première implantation de l’interface cerveau-machine Neuralink dans un être humain devrait être réalisée dans 6 mois environ. Le délai semble court d’autant que Neuralink n’a rien dévoilé en terme de saut technologique stricto sensu, si ce n’est que l’opération de chirurgie nécessaire à l’implantation du dispositif dans le cerveau semble être désormais bien rodée.

« En 15 minutes environ, 64 de ces « fils » peuvent être implantés dans le cerveau à l’aide d’un système robotique », a ainsi déclaré DJ Seo, vice-président d’Implant et co-fondateur de Neuralink. Christine Odabashian, responsable de l' »insertion matérielle » chez Neuralink utilise une analogie plus parlante : « Imaginez prendre un cheveu de votre tête et le coller dans de la gelée recouverte d’une pellicule de saran, le faire avec une profondeur et une précision précises, et le faire 64 fois dans un laps de temps raisonnable ». Un mannequin était alors utilisé pour faire la démonstration de cette opération.

Le dispositif Neuralink est composé d’un galet électronique implantable dans la boite crânienne, galet reliée à de minuscules filaments d’électrodes qui s’enfoncent plus profondément dans le cerveau. « C’est comme remplacer un morceau de votre crâne par une smartwatch, faute d’une meilleure analogie », a déclaré un Musk toujours très en verve. Le galet envoie les données EEG fines à un dispositif externe situé sous le lobe de l’oreille, dispositif qui lui-même renvoie à distance ces données vers une unité d’analyse et de traitement qui convertit ces informations en ordre de contrôle (par exemple, pour manipuler à distance le curseur d’une souris, etc.), ce qui pourrait s’avérer d’un grand secours pour les paraplégiques ou tout autres personnes souffrant de déficits moteurs.

Outre cette longue présentation sur l’opération d’implantation du dispositif (il fallait sans doute rassurer les investisseurs… et le premier cobaye humain), une séquence dévoilait un singe équipé du Neuralink en train de recharger le dispositif… en étant assis sur une borne de recharge à distance !