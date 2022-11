Galaxy S23 : Samsung dévoilerait son flagship dès le mois de février 2023

Les affaires s’accélérent pour Samsung, qui devrait dévoiler sa gamme Galaxy S23 dans un peu plus de deux mois. Le KoreaJoongAng Daily rapporte ainsi les propos supposés d’un cadre de Samsung qui aurait déclaré : « La série S23 sera présentée lors de notre propre événement Unpacked aux États-Unis qui se tiendra en février. » Dans le détail, les nouveaux Galaxy S23, S23+ et S23 ULTRA seront dévoilés dans la ville de San Francisco (décidément au cœur de l’actu technologique pour plein de raisons). L’Unpacked Event de février sonnera aussi le retour aux keynote live, avec du public. La dernière conférence publique de Samsung date de 2020; pour la présentation des Galaxy S20 and Galaxy Z Flip. Cette dernière se tenait déjà à San Francisco par ailleurs.

S23 Ultra stylus colors (confirming Ultra device colors):

Black, Green, Rose (aka Light Pink), Beige — rquandt@mastodon.social (@rquandt) November 29, 2022

Outre la quasi confirmation d’une période de présentation, d’autres fuites indiquent que la nouvelle gamme S23 sera plus chère que la précédent (malheureusement presque logique avec l’inflation), et le leaker rquant nous informe des différents accessoires et leurs coloris pour la gamme, soit des housses en cuir (camel, noir, vert), en silicone avec sangle (noir, blanc), en silicone simple (Kaki, Marine, Orange, Coton, Violet), avec une protection de cadre (noir, blanc), et une protection transparente ( noir, violet, kaki, crème). Le S Pen du Galaxy S23 Ultra sera apparemment disponible en noir, vert, rose (rose) et beige.