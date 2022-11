AWS SimSpace Weaver : Amazon lance un outil de simulation aux capacités spectaculaires

Amazon vient de dévoiler un nouveau service AWS, AWS SimSpace Weaver, qui est principalement un outil permettant de réaliser des simulations réalistes et surtout, massives. Ces simus 3D font penser à une sorte de super Sim-City, d’autant plus que le logiciel prend en charge les moteurs de rendu Unity et Unreal Engine 5. Le nombre d’éléments 3D gérés en même temps est proprement stupéfiant, une prouesse d’affichage que l’on doit à la puissance de calcul déportée sur plusieurs serveurs mais aussi à une capacité de stockage proprement gigantesque.

La démo d’uCrowds illustre bien les capacités phénoménales de l’AWS SimSpace Weaver. La circulation d’un million de personnes est simulée dans un Las Vegas 3D reproduit à la brique près, sachant que la modélisation de la ville a bénéficié de données géospatiales. « Auparavant, si un client souhaitait étendre sa simulation spatiale, il devait équilibrer la précision de la simulation avec la capacité de son matériel, ce qui limitait l’utilité de ce qu’il pouvait apprendre », a déclaré Bill Vass, vice-président de la technologie chez AWS. « AWS SimSpace Weaver supprime le fardeau de la gestion de l’infrastructure de simulation, simplifie la façon dont les clients exécutent des simulations à grande échelle et les libère pour se concentrer sur la création de contenus différenciés et l’élargissement de l’accès au développement de simulation. »