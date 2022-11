SpaceX a procédé à l’allumage statique de 11 moteurs Raptor du booster Super Heavy (Starship)

Le gros lanceur Starship n’a toujours pas effectué son premier vol orbital, et ce n’est pas faute pour SpaceX de multiplier les vérifications et les tests de toutes sortes. Dans la journée d’hier, SpaceX a procédé à l’allumage statique de 11 moteurs Raptor du Super Heavy Booster 7. L’allumage des moteurs s’est déroulé sur la base de SpaceX située au Texas, et les images impressionnantes de cet essai d’allumage statique laissent entrevoir ce qu’il en sera lorsque SpaceX devra tester les 33 moteurs Raptor en même temps. Il y a deux semaines à peine, SpaceX effectuait déjà un test d’allumage statique, avec 14 moteurs Raptor cette fois.

Après cet énième allumage de moteurs, Elon Musk a tenu à préciser qu’il ne restait sans doute que deux tests du même genre avant de programmer le premier vol orbital du Starship. La première fusée Starship en orbite pourrait être composée d’un booster Super Heavy Booster 7 et d’un Ship 24 (prototype de Starship mesurant 50 mètres de haute et équipé de 6 moteurs Raptor). A noter que les moteurs du Ship 24 ont déjà été testés avec succès le 8 septembre dernier.

Pour Elon Musk, il y a aussi sans doute un peu d’ego dans la balance : le Starship doit en effet faire mieux que le SLS (Space Launch System) de la NASA, qui est désormais la plus grosse fusée à s’être élancée dans l’espace (le 16 novembre 2022). A terme, le Starship devrait permettre d’acheminer des astronautes et du matériel sur la Lune, et pourquoi pas bien plus tard sur Mars.