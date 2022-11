Super Mario Bros : voici la deuxième bande-annonce du film qui en dévoile bien plus

Nintendo a mis en ligne la deuxième bande-annonce pour le film Super Mario Bros qui sortira le 29 mars 2023 au cinéma. C’est à l’occasion d’un Nintendo Direct spécifique. Le premier extrait avait été diffusé le mois dernier.

Après avoir présenté Mario, Bowser, Toad, Luigi et une armée de pingouins le mois dernier, la nouvelle bande-annonce du film de Nintendo et d’Illumination nous en apprend beaucoup plus sur l’aventure des frères et nous donne un premier aperçu de la princesse Peach et de Donkey Kong.

La deuxième bande-annonce du film Super Mario Bros comporte une part importante de fan service, notamment avec Mario, Peach, Luigi, Toad et toute l’équipe s’élancent même sur les pistes de Rainbow Road, dans un clin d’œil au célèbre jeu Mario Kart.

Ce (très court) Nintendo Direct a aussi été l’occasion d’avoir une introduction par Shigeru Miyamoto, alias le corrélateur de la franchise Mario (et bien d’autres, comme les jeux Zelda). Il a indiqué ne pas être en mesure de nous en dire davantage sur l’histoire du film. Il a toutefois précisé qu’il était bientôt terminé. Outre Shigeru Miyamoto, il y a eu Chris Meledandri (patron d’Illumination), ainsi qu’Anya-Taylor Joy et Seth Rogen qui font respectivement les voix de la Princesse Peach et de Donkey Kong dans la version originale.