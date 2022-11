Xbox Games With Gold : les jeux offerts en décembre 2022

Microsoft dévoile les jeux Xbox qui seront offerts en décembre 2022 à l’occasion du programme Games with Gold. Cela concerne tous les joueurs qui ont un abonnement au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne. Pour rappel, il y avait quatre jeux offerts auparavant, contre deux maintenant. Cela s’explique par une décision de Microsoft de ne plus offrir de jeux Xbox 360, et ce depuis le 1er octobre 2022.

Le premier jeu Xbox offert est Colt Canyon (du 1er au 31 décembre). Accrochez-vous à vos chapeaux, partenaire. Avec votre revolver, sauvez votre partenaire dans ce jeu roguelike atmosphérique et pêchu. Colt Canyon est un jeu de tir en pixel art 2D où vous jouez un cowboy, ou l’un des nombreux personnages à déverrouiller, dont la mission est de sauver son partenaire de cruels bandits. Avec votre arme et votre dynamite, évoluez dans un canyon plein de trésors cachés, armes, obstacles et crapules sanguinaires.

Le second jeu est Bladed Fury (du 16 décembre au 15 janvier). C’est un jeu d’action classique en 2D, basé sur la mythologie chinoise, avec un style d’art traditionnel et un design sonore, mais avec un brin de surréalisme ajouté au mélange. Avec une expérience de combat fluide, un système combo à haut octane et une pléthore d’ennemis et de dieux anciens à détruire.