SKULT : des cartes de stream pour participer aux évènements de ses streamers préférés et gagner des récompenses

SKULT, c’est un mot qui claque, et c’est aussi une « extension », « ++ » en quelque sorte du stream Twitch habituel. C’est à dire ? Dans SKULT, les streamers « disposent » de 111 cartes « spéciales »qui seront produites à leurs effigies dont 100 cartes bronzes, 10 argent et une seule carte or ainsi qu’une infinité de cartes black permettant à tout un chacun de démarrer dans le jeu sans bourse délier. (free to play)

Les cartes blacks sont importantes car ce sont elles qui vont permettre au viewers de commencer à profiter librement et gratuitement de la plateforme en ayant la possibilité de jouer à un jeu de Fantasy League qui a tout du FUT pour streamers puisque les joueurs devront constituer une équipe de 6 streamers de rareté et de statuts différents (rookie, hero, legend) pour pouvoir se mesurer à leurs amis et d’autres joueurs en ligne dans des ligues.

Comment cela fonctionne ?

À la fin de chaque semaine, tous les streamers engagés dans une fantasy league se verront attribuer une note qui sera entièrement liée à leurs statistiques et actions in game durant les différents lives (kills, headshots, taux de victoire, etc.. ). Les cartes ont des caractéristiques et des bonus qui pourront également progresser au fil des fantasy league avec un système d’ancienneté ayant pour but de récompenser les fans qui font confiance à un streamer depuis longtemps. Le viewer aura alors pour but de constituer la meilleure équipe possible avec ses cartes de streamers. Étant donné que les notes sont uniquement liées aux performances et non sur la popularité du streamer, SKULT met en avant un véritable enjeu de visibilité permettant ainsi même aux plus petits streamers de se faire connaître.

Comment se procurer une carte ?

De façon très simple, sur une marketplace il sera possible de commencer à Collectionner des cartes de streamers avec un système d’enchères lorsque cette dernière sera mise en vente pour la première fois. Vous pourrez également via un marché secondaire racheter ou échanger des cartes avec d’autres utilisateurs à partir d’un système d’offres.

Mais l’une des meilleures façons de bien débuter et d’avoir des cartes en avance c’est de participer à l’alpha fermée du 8 décembre.

À noter que toutes les cartes rares ayant une valeur monétaire permettront de soutenir les streamers et de les rémunérer puisqu’une partie du montant de la carte leur sera reversée après chaque vente.

Le système de récompenses

SKULT a réfléchi à un système de rewards bien rodé, en effet il sera ainsi possible d’obtenir des cartes SKULT rares (qui ont une véritable valeur monétaire !), des cartes SKULT black gratuites ou encore d’obtenir un nombre de SKULT Points après chaque participation dans une fantasy league selon sa position dans le classement générale. Les SKULT Points (monnaie virtuelle gratuite) pourront être échangés contre d’autres récompenses allant de la simple carte cadeau à du véritable hardware informatique.

SKULT a pour vocation de rapprocher streamers et viewers pour créer plus d’interactions entre les deux partis. C’est pour cela qu’une autre fonctionnalité importante a été pensée. La fonctionnalité « event » qui permet aux streamers SKULT de donner accès à des évènements plus exclusifs (ou autres) aux détenteurs de cartes rares : SKULT OR (1 carte attribuée par Streamer), Argent (10 cartes) ou Bronze (100 cartes). La carte SKULT se positionne dès lors comme une nouvelle alternative au sub Twitch permettant au viewer d’avoir une expérience de stream plus gamifiée, plus engageante tout en participant à l’évolution de son streamer préféré !

Bref, SKULT boost les interactions entre viewers et streamers comme jamais auparavant et tente une symbiose des intérêts bien compris où chacun doit en ressortir gagnant. L’Alpha fermée débute le 8 décembre 2022 (avant une seconde Alpha fermée au mois de janvier et une bêta ouverte en mars) mais il est possible de faire progresser son SKULT Pass avant cette date histoire de profiter d’avantages additionnels durant l’Alpha.

[Sponso]