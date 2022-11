Cybertruck : déjà 1,5 millions de réservations malgré les retards de production

Malgré les retards (l’annonce initiale date de 2019), malgré les déclarations parfois floues d‘Elon Musk, le Cybertruck est déjà un énorme succès. Le pick-up de Tesla aurait ainsi dépassé les 1,5 millions de réservations, une réussite incontestable alors que les modèles de Cybertruck sont facturés de 40 000 à 70 000 dollars selon les options de motorisation ! Pour rappel, le Cybertruck est un monstre routier de 6 mètres de longueur et 2 mètres de largeur capable de transporter jusqu’à 6 personnes sur un trajet de 800 km avant recharge (le Cybertruck est un VE) ! La benne arrière peut supporter une charge de 1590 kilos. Tout de même !

Tesla semble donc plus que jamais bien placé sur le marché du VE, et ce quel que soit le modèle présenté. Si le pick-up Cybertruck a des atouts certains pour séduire un public américain friand de grosses caisses, on n’attend plus de Tesla qu’une vraie petite citadine encore plus accessible et bien mieux adaptés au marché automobile européen. La production en série du Cybertruck démarrerait quelque part durant dans l’été 2023.