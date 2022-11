Le parc éolien de Saint-Nazaire, premier parc éolien français en mer, est désormais totalement opérationnel

Le parc éolien de Saint-Nazaire (non flottant), premier parc éolien français en mer, est désormais totalement opérationnel, ce qui signifie que les 80 éoliennes du parc ont toutes été raccordées au réseau national. La capacité électrique du parc est de 480 MW, ce qui permettrait en théorie de couvrir la consommation annuelle d’environ 700 000 personnes ! Le projet de parc éolien en mer démarre en 2013 et sera suivi par une enquête publique en 2015. Après des centaines de réunions, le projet finit par prendre forme si bien que les travaux démarrent en 2019. Malgré l’opposition initiale de pêcheurs et de défenseurs de l’environnement, EDF trouvera les arguments justes qui lui permettront de poursuivre la construction du site, notamment auprès des associations la Ligue de Protection des Oiseaux, France Nature Environnement ou bien encore Bretagne Vivante.

Depuis le mois de juin, les premières éoliennes du #ParcEolienEnMerStNazaire sont en fonctionnement. Nous avons le plaisir de vous partager les premiers indicateurs de montée en puissance de la production ⚡ réalisés par le premier parc éolien en mer de France. pic.twitter.com/Hk0qLxGk8j — Parc Eolien en Mer de Saint-Nazaire (@EolienMerSNA) November 23, 2022

On notera enfin que l’exploitation de ce parc éolien a été confiée à une armada de spécialistes (dont des contrôleurs qualité pour retarder l’obscolescence), sachant que les agents de maintenance du site travaillent désormais dans la commune de La Turballe.