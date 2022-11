Les abonnés fibre vont avoir plus facilement la référence de leur prise (PTO)

Quelle est la référence de votre prise terminale optique (PTO), où arrive la fibre chez vous ? Vous ne le connaissez pas parce qu’elle n’est pas indiquée ? Bonne nouvelle, l’Arcep annonce qu’elle va apparaitre sur votre espace client et sur vos factures.

La référence de la prise terminale optique permet d’identifier une prise du réseau en fibre optique dans les systèmes d’information des opérateurs. Une telle référence unique et pérenne est attribuée par l’opérateur d’infrastructure à chaque prise fibre de son réseau au moment du raccordement d’un local, lors de la première souscription à la fibre.

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free se sont engagés conjointement à faire figurer la référence de la prise terminale optique de leurs clients abonnés à la fibre optique (FTTH). Elle sera présente sur l’espace client dès le 1er juillet 2023 et sur les factures à compter du 31 décembre de la même année. Il faut donc un peu patienter.

Cette référence constitue une brique essentielle des systèmes d’information et des échanges entre les opérateurs d’infrastructure et commerciaux : elle permet d’identifier chaque ligne en fibre optique pour réaliser notamment la souscription des abonnements à la fibre sur ces lignes.

D’autres réseaux tels que les réseaux de fourniture d’énergie d’électricité et de gaz naturel utilisent également une référence unique pour identifier le point de livraison. Ce numéro permet au consommateur présent dans un local préalablement raccordé d’être identifié de manière certaine par son fournisseur d’électricité ou de gaz pour une activation rapide des services. Il est inscrit sur les factures d’électricité et de gaz naturel du consommateur et sur son espace client en ligne. Il en sera de même pour les réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné.