Elden Ring truste les prix aux Golden Joystick Awards ; un préambule aux Game Awards ?

Un peu comme les Golden Globes qui annoncent parfois les futurs vainqueurs aux oscars, les Golden Joysticks Awards annonceraient-ils le futur grand gagnant des Game Awards ? Toujours est-il qu’Elden Ring avait trusté les nominations aux Golden Joystick Awards, et sans trop de surprise, le jeu de FromSoftware a remporté une avalanche de récompenses. Elden ring repart donc avec les petites statuettes du meilleur jeu de l’année, de la meilleure direction artistique, du meilleur jeu multijoueurs (!), du meilleur studio pour FromSoftware, avec en sus un Prix ​​​​du choix des critiques. N’en jetez plus !

Pour le reste, voici le palmarès complet de l’édition 2022 des Golden Joystick Awards :

Meilleure narration – Horizon Forbidden West

Récompense « Toujours en train d’être joué » – Genshin Impact

Studio de l’année — FromSoftware

Meilleure extension de jeu — Cuphead : The Delicious Last Course

Meilleur lancement en accès anticipé — Slime Rancher 2

Meilleur jeu indépendant — Cult of the Lamb

Meilleur son — Métal : Hellsinger

Meilleure bande-annonce de jeu – Bande-annonce de Goat Simulator 3

Meilleure communauté de jeu — Final Fantasy 14

Meilleur matériel de jeu — Steam Deck

Prix ​​​​de la percée – Vampire Survivors

Prix ​​​​du choix des critiques – Elden Ring

Meilleure interprète – Manon Gage (Marissa Marcel)

Jeu Nintendo de l’année – Pokemon Legends Arceus

Jeu PC de l’année – Return To Monkey Island

Jeu PlayStation de l’année – Stray

Jeu Xbox de l’année – Grounded

Jeu le plus attendu — The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom