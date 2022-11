Les films et séries qui arrivent sur Netflix en décembre 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en décembre 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Il était une fois sur la nationale 1 (Dead End)

Date : 1/12

Synopsis : Des individus voyageant ensemble échangent par mégarde leur voiture avec celle d’un braqueur de banque, qui les poursuit pour récupérer son butin laissé dans le coffre.

Toujours là pour Toi – Saison 2 – Partie 1 (Firefly Lane)

Date : 2/12

Synopsis : Aucun obstacle ne peut s’opposer à l’amitié de Kate et Tully. À moins qu’un jour, une erreur ne les sépare à jamais…

Hot Skull

Date : 2/12

Synopsis : Dans un univers dystopique, une institution tyrannique traque un linguiste immunisé contre une maladie qui se propage par le biais de la communication verbale.

My Unorthodox Life – Saison 2

Date : 2/12

Synopsis : Le divorce de Julia atteint son paroxysme, Batsheva et Miriam ont de nouvelles aspirations amoureuses et professionnelles et Aron résiste à l’appel de la sécularisation.

La Plus Belle Fleur (The Most Beautiful Flower)

Date : 7/12

Synopsis : Avec ses formes et ses cheveux bouclés, Mich sait qu’elle a tout d’une star. Reste à convaincre tous les autres élèves de son lycée de Xochimilco.

Smiley

Date : 7/12

Synopsis : Entre hésitations, complexes et rencontres manquées, deux hommes et leurs amis barcelonais tentent de trouver l’amour dont ils ont tant besoin.

Je déteste Noël (I Hate Christmas)

Date : 7/12

Synopsis : Ayant menti à sa famille sur sa situation amoureuse, une infirmière célibataire tente désespérément de trouver l’amour avant Noël. Problème : c’est dans 24 jours !

Séduction Haute Tension – Saison 4 (Too Hot To Handle)

Date : 7/12 (épisodes 1 à 5) – 14/12 (épisodes 6 à 10)

Synopsis : Un autre groupe de célibataires arrive pour un séjour dans une nouvelle villa de rêve, où faire taire leurs pulsions naturelles leur permettra de gagner gros.

Money Heist: Korea – Joint Economic Area – Partie 2

Date : 9/12

How to Ruin Christmas : The Baby Shower

Date : 9/12

Synopsis : Après deux Noëls chaotiques, les familles Sello et Twala parviendront-elles à mettre de côté leurs différences pour accueillir le premier bébé de Beauty et Sbu ?

Ma Maison Rêvée – Saison 4 (Dream Home Makeover)

Date : 9/12

Synopsis : D’une salle de jeu équipée d’un mur d’escalade à la transformation d’une caravane, Shea et Syd continuent de faire rêver des familles en créant des espaces de vie uniques.

CAT

Date : 9/12

Synopsis : Un ancien informateur vivant sous une fausse identité est rappelé pour infiltrer un empire de narcotrafic et découvre un lien dangereux avec son lourd passé.

Behind Every Star

Date : 13/12

Synopsis : Les employés d’une agence de gestion des talents doivent jongler entre fortes personnalités et querelles de bureau tout en veillant au bonheur des célébrités dont ils s’occupent.

Sauve qui Pécho ! Saison 2 (Single’s inferno)

Date : 13/12

Synopsis : Un nouveau groupe de célibataires débarque sur une île déserte en quête de l’âme sœur. Qui parviendra à trouver l’amour et aura droit à une escapade de luxe ?

Elles brillent (Glitter)

Date : 14/12

Synopsis : Pologne, 1976. Trois femmes en quête d’indépendance, de liberté financière et d’amour se frayent un chemin au milieu des remous sociaux et politiques.

The Recruit

Date : 16/12

Synopsis : Un jeune avocat de la CIA se trouve propulsé dans le monde dangereux de l’espionnage international lorsqu’une ancienne source menace de révéler des secrets de l’agence.

Paradise Police – Partie 4 (Paradise PD)

Date : 16/12

Synopsis : En l’absence d’une police opérationnelle, la ville fait face à des milliardaires comploteurs, à des artistes rancuniers, à une I.A. perfide et à bien d’autres menaces.

Tempête de Noël (A Storm for Christmas)

Date : 16/12

Synopsis : Les destins s’entrechoquent quand, quelques heures avant Noël, des conditions météorologiques extrêmes piègent ensemble voyageurs et employés dans un aéroport.

Far From Home

Date : 16/12

Synopsis : Une bourse pour une école prestigieuse propulse Ishaya dans le monde des ultra-privilégiés du Nigeria, mais la révélation d’un secret pourrait tout remettre en cause…

Tous les goûts sont permis (Cook at all Costs)

Date : 16/12

Synopsis : Des cuisiniers amateurs misent sur divers ingrédients pour impressionner des juges célèbres avec leurs créations… et remporter l’argent qu’il reste dans leur cagnotte !

Summer Job

Date : 16/12

Synopsis : Dix candidats de la génération Z rêvent de vacances. Mais pour pouvoir séjourner dans une villa de luxe, et peut-être gagner 100 000 euros, il leur faudra d’abord un vrai travail !

Dance Monsters

Date : 16/12

Synopsis : Dans cette compétition de danse réjouissante, des amateurs grimés en images de synthèse se dépassent pour 250 000 dollars, et une deuxième chance de réaliser leurs rêves.

Emily in Paris – Saison 3

Date : 21/12

Synopsis : Un an après avoir déménagé à Paris pour occuper le poste de ses rêves, Emily se trouve à un tournant décisif dans tous les aspects de sa vie et doit choisir quel sera son avenir.

Alice in Borderland – Saison 2

Date : 22/12

Synopsis : Avec des jeux encore plus meurtriers, dans un univers encore plus cruel, Arisu parviendra-t-il à revenir dans le monde réel ? Et ses sacrifices en vaudront-ils la peine ?

Piñata Masters!

Date : 23/12

Synopsis : Sept équipes héroïques entrent en compétition avec des piñatas colorées et originales qui doivent impressionner le plus exigeant des jurys : un groupe d’enfants !

Le Bandit du Futur (Time Hustler)

Date : 25/12

Synopsis : Après avoir reçu un coup sur la tête, un homme se réveille en 1927. Il découvre alors qu’il est le portrait craché d’un célèbre bandit et compte bien en profiter.

The Witcher : L’Origine du Sang (The Witcher : Blood Origin)

Date : 25/12

Synopsis : Plus de mille ans avant l’univers de The Witcher, sept guerriers bannis du monde elfique partent en quête de sang pour lutter contre une force que rien n’arrête.

Deux mamans sous le même toit – Saison 3 (Daughter From Another Mother)

Date : 25/12

Synopsis : Ana et Mariana mènent de front un procès et une nouvelle activité en maintenant l’apparence de leur relation. Les choses se compliquent quand les vrais sentiments l’emportent.

En traître (Treason)

Date : 26/12

Synopsis : Le brillant avenir d’un agent du MI6 bascule soudain lorsqu’une rencontre avec une espionne russe l’oblige à remettre sa vie entière en question.

Love is Blind Brésil – Saison 2

Date : 28/12

Synopsis : Une nouvelle saison débute au Brésil pour des célibataires en quête de l’âme sœur, et elle apporte son lot d’histoires d’amour et de prises de bec !

The Circle Game : États-Unis – Saison 5

Date : 28/12 (épisodes 1 à 4)

Synopsis : Dans cette cinquième saison, huit nouveaux candidats créent des profils de célibataires pour repérer les impostures, nouer des amitiés et profiter d’une deuxième chance.

L’essor de l’Empire ottoman – Saison 2 (Rise of Empires: Ottoman)

Date : 29/12

Synopsis : Des années après sa conquête de Constantinople, le sultan Mehmed II consolide son pouvoir, mais un impitoyable souverain de Valachie menace de faire tomber son empire.

Chicago Party Aunt – Partie 2

Date : 30/12

Synopsis : Tante Diane est une fauteuse de troubles adulée, qui n’aime pas trop le monde des adultes mais adore son neveu actuellement en pleine introspection.

Macho Alpha (Alpha Males)

Date : 30/12

Synopsis : Un peu perdus dans un nouveau monde où les femmes s’affirment, les quatre amis Pedro, Luis, Raul et Santi essaient tant bien que mal de trouver leurs marques.

La Reina del Sur – Saison 3

Date : 30/12

Synopsis : Après une enfance marquée par la souffrance et la violence, une femme fomente un plan bien rodé pour assouvir sa vengeance. Avec Song Hye-kyo et Lee Do-hyun.

Mon Prochain Invité avec David Letterman et Volodymyr Zelenskyy (My Next Guest with …)

Date : Prochainement

Synopsis : David Letterman se rend à Kyiv, en Ukraine, pour un entretien approfondi avec le président Volodymyr Zelensky.

The Glory

Date : Prochainement

Synopsis : Après une enfance marquée par la souffrance et la violence, une femme fomente un plan bien rodé pour assouvir sa vengeance. Avec Song Hye-kyo et Lee Do-hyun.

FILMS

Troll

Date : 1/12

Synopsis : Lorsqu’une explosion dans une montagne en Norvège réveille un ancien troll, les autorités font appel à une paléontologue intrépide pour l’empêcher de semer le chaos.

Qala

Date : 1/12

Synopsis : Hantée par son passé, une chanteuse talentueuse en pleine ascension tente de composer avec la pression du succès, le mépris de sa mère et les voix du doute qui l’habite.

Scrooge, Un (mé)chant de Noël (Scrooge, A Christmas Carol)

Date : 2/12

Synopsis : Par une froide nuit de Noël, le vieillard radin Ebenezer Scrooge doit affronter son passé et changer le futur avant qu’il ne soit trop tard.

L’Amant de Lady Chatterley (Lady Chatterley’s Lover)

Date : 2/12

Synopsis : Aristocrate malheureuse en mariage, Lady Chatterley entame une liaison torride avec le garde-chasse du domaine de son mari… et en tombe passionnément amoureuse.

Warriors of Future

Date : 2/12

Synopsis : Lorsqu’une météorite transportant une plante néfaste s’écrase sur Terre, un commando suicide n’a que quelques heures pour sauver sa ville de la destruction totale.

Livré avant Noël (Delivery by Christmas)

Date : 6/12

Synopsis : Lorsque son travail de livraison est saboté, une femme essaie de restituer au plus vite des cadeaux de Noël à leurs véritables destinataires avec l’aide d’un client.

L’amour au point (The Marriage App)

Date : 7/12

Synopsis : En crise, un couple puise un peu d’espoir dans une appli qui récompense les bonnes actions… jusqu’à totalement perdre pied.

La Famille Claus 3 (The Claus Family 3)

Date : 7/12

Synopsis : Lorsque la livraison de cadeaux tourne au désastre et que Grand-père Noël a des ennuis, ses petits-enfants Jules et Noor font équipe pour sauver la situation.

Une Ardente Patience (Burning Patience)

Date : 7/12

Synopsis : Un jeune homme devient le facteur de Pablo Neruda et plonge dans un monde de mots qui ravive son désir d’être poète afin de séduire la femme de ses rêves.

Pinocchio par Guillermo Del Toro (Guillermo Del Toro’s Pinocchio)

Date : 9/12

Synopsis : Dans cette superbe épopée musicale en stop-motion, le cinéaste primé aux Oscars Guillermo del Toro revisite le conte de la célèbre marionnette en bois qui prend vie.

Il Croit au Père Noël (I Believe in Santa)

Date : 14/12

Synopsis : Lisa file le grand amour avec Tom depuis cinq mois quand elle apprend qu’il est obsédé par Noël, une fête qu’elle redoute. Se laissera-t-elle conquérir par l’esprit de Noël ?

The Big 4

Date : 15/12

Synopsis : Le réalisateur indonésien plébiscité Timo Tjahjanto est de retour avec cette nouvelle comédie bourrée d’action.

BARDO, Fausse Chronique de Quelques Vérités (BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths)

Date : 16/12

Synopsis : Un journaliste et documentariste renommé entreprend un voyage onirique et introspectif pour se réconcilier avec son passé, son présent et son identité mexicaine.

Cours Particuliers (Private Lesson)

Date : 16/12

Synopsis : Azra se fait passer pour une tutrice pour aider secrètement ses étudiants à atteindre leurs objectifs dans la vie et en amour, non sans affronter quelques obstacles.

Un Noël Pas Si Joyeux (A Not So Merry Christmas)

Date : 20/12

Synopsis : Victime d’un mauvais sort, Chuy s’aperçoit au réveil qu’une année s’est écoulée. Désormais, il se souviendra uniquement du jour de Noël… tous les ans pour le restant de ses jours.

Disconnected : The Wedding Planner

Date : 21/12

Synopsis : Après s’être fait escroquer, un homme se lance dans une course contre la montre et tente d’organiser au mieux un mariage luxueux dans un endroit de rêve pour un gros investisseur.

Glass Onion : Une Histoire À Couteaux Tirés (Glass Onion : A Knives Out Mystery)

Date : 23/12

Synopsis : Dans la suite du film de Rian Johnson « À couteaux tirés », le détective Benoit Blanc se rend en Grèce afin d’élucider un mystère impliquant un panel de suspects hauts en couleur.

Matilda, La Comédie Musicale (Roald Dahl’s Matilda The Musical)

Date : 25/12

Synopsis : Quand une fillette extraordinaire à l’esprit vif et à l’imagination débordante veut changer le cours de son destin, les résultats dépassent toutes ses espérances. Voici Matilda !

7 Femmes (7 Women and a Murder)

Date : 28/12

Synopsis : Quand le patriarche de leur famille est tué, sept femmes, toutes animées d’intentions inavouables, se retrouvent coincées dans un manoir avec un meurtre à élucider.

Une Nuit à la Maternelle (A Night at the Kindergarten)

Date : 28/12

Synopsis : Pour empêcher un groupe de profs et de parents excentriques d’expulser le fils de sa petite amie, Eryk s’incruste dans la répétition d’une pièce de théâtre scolaire.

Happy Nous Year (Stuck With You)

Date : 28/12

Synopsis : Alors qu’ils se rendent à une fête le soir du Nouvel An, deux inconnus se retrouvent coincés dans un ascenseur, où ils finissent par tisser des liens de façon inattendue.

White Noise

Date : 30/12

Synopsis : Une famille américaine moderne tente de régler ses conflits tout en faisant face aux mystères universels de l’amour, la mort et la possibilité du bonheur dans un monde incertain.

Les Lignes courbes de Dieu (God’s Crooked Lines)

Date : Prochainement

Synopsis : Une détective privée qui prétend souffrir de paranoïa se fait interner dans un hôpital psychiatrique afin d’enquêter sur la mort mystérieuse d’un autre patient.

DOCUMENTAIRES

Le Masque (The Masked Sammer)

Date : 1/12

Synopsis : À l’aide de témoignages de ses complices et de ses victimes, ce documentaire revient sur l’histoire d’un escroc de génie parvenu à soutirer des millions à l’élite française.

Robert Downey Sr., le père (“Sr.”)

Date : 2/12

Synopsis : Robert Downey Jr. rend hommage à son père défunt dans ce documentaire qui revient sur la vie et la carrière éclectique du réalisateur avant-gardiste Robert Downey Sr.

En Plein Jour : Mexico à l’Heure du Crime (In Broad Daylight : The Narvarte Case)

Date : 8/12

Synopsis : Ce documentaire dévoile les preuves de corruption lors d’une enquête sur le meurtre de cinq personnes survenu en 2015 dans le quartier de Narvarte à Mexico.

Ceux qui murmuraient à l’oreille de l’éléphanteau (The Elephant Whisperers)

Date : 8/12

Synopsis : Dans le sud de l’Inde, Bomman et Bellie se consacrent entièrement à Raghu, un éléphanteau orphelin que le couple a recueilli. Découvrez cette famille hors du commun.

Last Chance U – Basketball – Saison 2

Date : 13/12

Synopsis : Alors qu’une nouvelle saison commence pour les Huskies au East LA College, John Mosley ne manque pas de talents. Mais ces joueurs ont besoin de discipline.

La Vallée de Kangourous (Kangaroo Valley)

Date : 14/12

Synopsis : Dans l’Outback australien, Mala la petite kangourou affronte la famine, les gelées et une meute de dingos affamés pour tenter de survivre. Et elle n’a pas encore un an !

Ne Décrochez Pas (Don’t Pick Up The Phone)

Date : 14/12

Synopsis : Cette série documentaire suit l’enquête menée sur un auteur de canulars téléphoniques ayant obligé des directeurs de fast-foods américains à fouiller au corps leurs employés.

Soupçons (The Staircase)

Date : 15/12

Synopsis : Meurtre ou accident ? Après la mort mystérieuse de sa femme, l’écrivain Michael Peterson voit sa vie passée au peigne fin.

Whakaari : Dans le piège du volcan (The Volcano: Rescue from Whakaari)

Date : 16/12

Synopsis : Vidéos sur le vif et témoignages de survivants et de sauveteurs sont au cœur de ce documentaire saisissant sur l’éruption volcanique meurtrière de 2019 en Nouvelle-Zélande.

I AM KILLER – Saison 4

Date : 21/12

Synopsis : Actes prémédités, accidents tragiques ou légitime défense ? Des meurtriers racontent les crimes atroces pour lesquels ils ont été condamnés à la perpétuité.

STAND UP

Sebastian Maniscalco : Is it Me?

Date : 6/12

Synopsis : Dans un stand-up enlevé, Sebastian Maniscalco met en scène les petits soucis de la vie, comme les trajets jusqu’à l’école, les chiens sans laisse et les rencards avec sa femme.

Tom Papa : What a Day!

Date : 13/12

Synopsis : Tom Papa assène des vérités sur l’intimité après le mariage, son carlin problématique et la responsabilité des hommes dans la plupart des désagréments de la vie.

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery (Murderville Holiday Special)

Date : 15/12

Synopsis : Un inspecteur qui déteste les fêtes est contraint de résoudre un meurtre, et de sauver Noël, avec l’aide de quelques stagiaires célèbres forcés d’improviser au fil de l’enquête.

Mathieu Dufour au Bell Centre (Mathieu Dufour at Bell Centre)

Date : 22/12

Synopsis : Le nouveau stand-up de Mathieu Dufour.

Vir Das: Landing

Date : 25/12

Synopsis : Dans son quatrième spectacle de stand-up Netflix, Vir Das évoque son enfance en Inde, les dangers de l’indignation et sa recherche de repères dans notre monde.

Chelsea Handler : Revolution

Date : 27/12

Synopsis : Chelsea Handler se lâche sur ses choix de vie, les chiens chahuteurs, ses premiers rencards et les raisons pour lesquelles la société devrait s’excuser auprès des femmes.

POUR LES ENFANTS

Mighty Express : La Grande Course de Mighty Express (Might Express: Mighty Trains Race)

Date : 5/12

Synopsis : Il y a du rififi sur les rails ! Nate le rapide est mis au défi de participer à une course dont le gagnant remportera tous les wagons du Mighty Express !

Baby Boss : Le Bonus de Noël (The Boss Baby : Christmas Bonus)

Date : 6/12

Synopsis : Le réveillon de Noël prend une drôle de tournure lorsque Baby Boss échange, sans le vouloir, sa place avec l’un des elfes du père Noël, et se retrouve au pôle Nord !

Sonic Prime

Date : 15/12

Synopsis : Lorsqu’un combat explosif avec Eggman fait voler l’univers en éclats, Sonic voyage dans des dimensions parallèles pour retrouver ses amis et sauver le monde.

Brown et ses Amis (Brown and Friends)

Date : 29/12

Synopsis : Plusieurs amis qui aiment s’amuser se retrouvent dans un petit café de quartier, où ils vivent toutes sortes d’aventures.

L’Été à Cielo Grande – Saison 2 (Secrets of Summer)

Date : 30/12

Synopsis : Steffi, Luz et leurs proches luttent pour l’avenir de Cielo Grande lorsque de nouveaux propriétaires prennent le contrôle de l’hôtel dans un vrai coup de force.

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean – Saison 1

Épisodes 25-38 Derniers épisodes

Date : 1/12

Synopsis : Si les ennuis de Jolyne ne cessent de se multiplier, sa mission reste claire : elle doit absolument tout faire pour empêcher l’odieux plan du père Pucci d’aboutir.

Lookism

Date : 8/12

Synopsis : Dans une société où la beauté est reine, un lycéen marginal mène une double vie en intervertissant constamment deux physiques aux antipodes l’un de l’autre.

Dragon Age : Absolution

Date : 9/12

Synopsis : Sur fond de luttes de pouvoir, un groupe de mages rebelles et de voleurs affronte une force sinistre possédant un dangereux artefact.

Guadetama : Une Aventure Oeuforique (Guadetama : An Eggcellent Adventure)

Date : 13/12

Synopsis : L’œuf paresseux Gudetama se lance malgré lui dans une aventure incroyable au côté de Shakipiyo, un jeune poussin bien décidé à retrouver leur mère.

Violet Evergarden : Pour Mémoire (Violet Evergarden : Recollections)

Date : 15/12

Synopsis : Dans cet épisode récapitulatif de la bouleversante série primée et superbement animée, une ancienne enfant-soldat profondément marquée par la guerre devient rédactrice de lettres.

The Seven Deadly Sins : Grudge of Edinburg Partie 1

Date : 20/12

Synopsis : Lorsque des forces funestes menacent la paix de Britannia, un jeune prince entreprend un voyage périlleux pour sauver ses proches, et découvrir ses véritables pouvoirs.