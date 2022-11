Le studio Camouflaj adapte Batman VR sur Meta Quest 2

Le Meta Quest 2 va bientôt accueillir l’un des jeux VR les plus populaires sur les plateformes PCVR et PSVR. Un document publié par la Federal Trade Commission (FTC) vient en effet de vendre la mèche. la FTC rappelle en effet qu’ « au mois de septembre 2022, Meta a fait l’aquisition de Camouflaj, qui développe actuellement Iron Man et Batman VR pour le Quest. » Le « leak » involontaire de la FTC apparait d’autant plus crédible que le jeu Iron Man VR (ancienne exclusivité PSVR) vient justement de sortir sur Meta Quest 2 !

Il semble donc désormais probable que le studio se soit mis à l’adaptation de Batman VR, un titre qui ressemble d’aillerus plus à une expérience VR sophistiquée qu’à un véritable jeu, la durée de l’aventure ne dépassant pas 2 heures. Le joueur peut enfiler le costume du bat, et bien sûr lancer des batarangs contre les malfaisants qui peuplent la métropole de Gohtam City. Il est en revanche probable que ce Batman VR ne soit pas le jeu AAA sur lequel Camouflaj a confirmé travailler depuis plusieurs mois.