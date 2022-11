Avatar : La Voie de l’Eau devra réaliser un score phénoménal au box-office pour être rentable

Avatar : La Voie de l’Eau, dont le dernier trailer nous a absolument stupéfié (tout au moins sur le plan technologique), aura coûté énormément d’argent à James Cameron (Titanic, Terminator, Aliens, Abyss). Le réalisateur canadien s’est confié dans les colonnes du magazine GQ et déclare qu’Avatar : La Voie de l’Eau a coûté « p**ain de cher », au point que le métrage « doit être le troisième ou le quatrième film rapportant le plus de l’histoire. C’est le minimum. C’est le seuil de rentabilité » Sachant que les 5 plus gros films au box-office ont tous passé la barre des 2 milliards de dollars de recettes, on mesure la somme folle qui a permis de produire Avatar 2 & 3 (les deux films ont été tournés quasi en même temps). Le premier film Avatar en son temps n’avait pas dépassé les 237 millions de dollars de budget (pour près de 3 milliards de dollars de recettes).

Il faut dire qu’Avatar : La Voie de l’Eau est à nouveau une vitrine de la high tech cinématographique. Malgré les acteurs bardés de capteurs, Cameron a ainsi tenu à ce que les moindres mouvements de visage, les moindres gestes soient peaufinés à grands renforts d’IA pour que le résultat soit le plus proche possible du réel (un réel de science-fiction, mais un réel tout de même). Une nouvelle caméra 3D relief a été créée en partenariat avec Sony, une caméra capable bien sûr de filmer sous l’eau, et comme si ça ne suffisait pas, de nouveaux outils logiciels ont dû être codés par les ingénieurs de Weta, spécifiquement pour les besoins du film. On est ici très loin des effets spéciaux à la chaine de Marvel/Disney.

Pour Cameron, la barre est donc plutôt haute, et pour ne rien arranger le réalisateur avoue faire face à « la pire situation économique de l’histoire du cinéma ». La chute des entrées en salles, l’inflation galopante qui grève le budget des ménages, le prix forcément élevé des places pour Avatar 2 en raison des conditions de visionnage technologiquement avancées (3D relief, salles 4K avec son immersif, etc.), tout cela fait peser quelques incertitudes sur la capacité du film à rentrer dans ses frais. Quelques… Avatar La voie de l’eau sortira en salles le 14 décembre 2022.