HP annonce licencier jusqu’à 6 000 employés d’ici 2025

HP, bien connu pour ses ordinateurs et imprimantes, annonce qu’il va licencier entre 4 000 et 6 000 employés d’ici 2025, devenant le dernier groupe technologique en date à lancer un plan social cet automne. L’entreprise compte actuellement environ 61 000 salariés, soit 10 000 de plus qu’il y a un an.

Avec les licenciements, HP espère économiser 1,4 milliard de dollars par an au cours de ces trois prochaines années. La société a annoncé ces licenciements alors qu’elle faisait état d’une baisse de 11,2 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 14,8 milliards de dollars. Elle a également affiché une légère perte nette pour la période, reflétant en grande partie les coûts d’un règlement juridique.

En début de semaine, Dell a également laissé entendre que l’accalmie dans l’achat de PC cette année se poursuivrait après une poussée au début de la pandémie. Les fabricants de PC s’adaptent à la baisse de la demande. Les clients ne réclamant plus de nouveaux équipements, Dell peut utiliser le fret maritime plutôt que le fret aérien, plus rapide mais plus coûteux, ce qui réduit les coûts.

Récemment, Meta (Facebook, Instagram), Twitter, Lyft (plateforme de réservation de voitures avec chauffeurs), Salesforce et Stripe (services financiers en ligne), entre autres, ont annoncé des réductions d’effectifs conséquentes. Alors que la pandémie du Covid-19 avait largement bénéficié au secteur de la tech, la crise économique a rattrapé ces sociétés, dont certaines avaient beaucoup embauché, pariant sur de fortes croissances sur la durée.