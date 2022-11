Twitter : de nombreux soucis dans le contrôle du contenu sous copyright ; des films entiers visibles sur la plateforme

Twitter est toujours sous pression. Dernier exemple en date des dysfonctionnements internes d’une entreprise laminée par des milliers de licenciements, l’algorithme de vérification des contenus sous copyright a de gros ratés depuis quelques jours. De nombreux utilisateurs de la plateforme ont en effet remarqué que des films entiers avaient été publiés sur Twitter, la plupart découpés en extraits de quelques minutes afin de tromper le système de vérification. En temps normal, ces publications sont très rapidement éjectées du réseau social, mais la pénurie de personnel a changé la donne au point que des succès comme Fast and Furious : Tokyo Drift ou bien encore Avatar sont restés visibles sur Twitter pendant plusieurs heures (et on ne parlera pas ici des films classés X, qui ont littéralement envahi la plateforme).

Twitter's copyright strike system is no longer working. People are tweeting entire movies. https://t.co/mbNC0cLjya — Chad Loder (@chadloder) November 20, 2022

Si ce qui reste de modération a permis de « nettoyer » la plus grosse part de ces diffusions sauvages, il reste toujours des films ou séries visibles dans leur intégralité. Il serait particulièrement ironique certains ayant-droits le prennent mal et attaquent Twitter en justice pour ne pas avoir contrôlé la présence de contenus sous copyright. Pour rappel, Twitter comptait plus de 10 000 employés avant le rachat de Musk (en comptant les postes de contractuels) ; il se murmure qu’il resterait un peu moins de 2000 employés encore sur le pont. Forcément, dans ces conditions…