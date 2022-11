The Notorious B.I.G plus vrai que nature dans un concert VR hébergé par Meta

En l’honneur du 50ème anniversaire de la légende du rap The Notorious B.I.G, assassiné le 9 mars 1997 à Los Angeles, le métavers Horizon Worlds de Meta va héberger le 16 décembre prochain un concert VR intitulé The Notorious B.I.G. Sky’s The Limit: A VR Concert Experience dans lequel les aficionados pourront retrouver Biggie Smalls sur scène via un avatar hyper-réaliste, copie 3D conforme de l’artiste américain.



L’avatar de The Notorious B.I.G prendra place sur un plateau « The Brook » décoré à la façon du Brooklyn des années 90. Après un voyage narratif écrit par l’auteur et journaliste musical américain Touré, le concert mettra en vedette plusieurs succès du catalogue de Biggie, y compris des performances avec des invités (Sean « Diddy » Combs, The Lox, Latto, Nardo Wick, Lil ‘Cease, DJ Clark Kent, et plus encore…). Pour une fois, Horizon Worlds nous propose un évènement qui mérite un tant soit peu de faire le buzz (et qui exploite vraiment les possibilités de la VR).

Le concert sera exclusivement retransmis en VR sur la plateforme Meta quest 2 et sur le Meta horizon World, ou en 2D sur la page Facebook de Notorious B.I.G.