Theranos : le plus gros scandale de la bio-tech se conclut par une peine de 11 ans d’emprisonnement

La charismatique (et manipulatrice) Elizabeth Holmes paye très cher l’énorme arnaque que constituait Theranos, startup dont elle était la co-fondatrice. En 2014, Theranos déclenchait un coup de tonnerre dans le secteur de la bio-tech en annonçant avoir mis au point une technologie de test sanguin révolutionnaire : il devenait possible d’effectuer des dizaines de tests sanguins à partir d’une unique goutte de sang, qui plus est dans un temps très court ! Présentée à l’époque comme la nouvelle « Steve Jobs », Elizabeth Holmes électrisait son auditoire en prophétisant l’avènement d’une bio-tech 2.0

Mais voilà, derrière les effets d’épate, il n’y avait rien, rien d’autre qu’une immense tromperie. Tout était bidonné, jusqu’aux résultats de recherches de la société, et plus grave encore, jusqu’aux premiers essais réalisés sur de vrais patients. Dans l’intervalle, et avant qu’on ne découvre le pot aux roses, Theranos était parvenu à lever des centaines de millions de dollars de la part d’investisseurs en émoi. En tout et pour tout, Theranos aura engouffré près de 9 milliards de dollars, en pure perte. Acculée face aux nombreuses révélations, Elizabeth Holmes finit par tout avouer et quitta la direction de Theranos en 2018. Après un procès fleuve, cette dernière vient d’écoper de 11 années + 3 mois de prison. N’est pas Steve Jobs qui veut.