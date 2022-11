Artemis-1 : comment suivre le voyage d’Orion vers la Lune

La mission Artemis-1 est sur de bons rails. Le samedi 19 novembre, Mike Sarafin, directeur de la mission Artemis, a fait un point très positif de la situation : « Aujourd’hui, nous nous sommes réunis pour passer en revue les performances du vaisseau Orion […], et il dépasse les attentes. » Notamment, les quatre panneaux solaires de la capsule se seraient parfaitement déployés et fourniraient plus d’énergie que ce qu’avaient prévu les ingénieurs de la NASA. Ce lundi 21 novembre, Orion franchira une nouvelle étape et se rapprochera le vaisseau à près de 100 km seulement de la surface lunaire, de quoi bien profiter la force gravitationnelle de notre satellite naturel. Les équipes au sol perdront alors le contact avec la capsule durant 35 bonnes minutes. Dans quatre jours, les propulseurs d’Orion placeront la capsule sur une trajectoire éloignée de la Lune de 64000 km.

Il est possible de suivre en quasi direct la trajectoire Orion sur le site de la NASA. Les distances par rapport à la terre et à la Lune, la vitesse, plusieurs informations sont affichées, et l’on peut même alterner entre la vue « à partir de la capsule » et une vue d’ensemble de la trajectoire de la mission dans son ensemble. Instructif et bien réalisé.