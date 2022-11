L’époque est à la transition écologique. Dès 2035, plus aucun véhicule thermique neuf ne pourra être commercialisé en Europe, ce qui signifie qu’il faudra aussi considérablement densifier le réseau de stations de recharge pour les VE, un réseau encore trop léger en France. Anticipant l’explosion des ventes de VE (qui ont déjà bien décollé depuis 3 ans), Lidl commence timidement à proposer des stations de charge e-Station à « bas prix » sur les parkings de ses magasins. A terme, l’objectif de Lidl est de proposer une station de charge dans tous ses parkings, chaque station pouvant accueillir jusqu’à 13 véhicules électriques.

La station de charge de Villefranche-sur-Saône (ci-dessus) sera fonctionnelle dès lundi prochain

La station Lidl est équipée de différents types de bornes qui assurent plusieurs vitesses de charge. Les bornes à charge lente vont jusqu’à 22 kW et les plus rapides jusqu’à 360 kW ! Mieux encore, chaque station e-Lidl est surmontée d’un toit… équipé de panneaux solaires, de quoi décharger un peu le réseau électrique central (qui aura fort à faire demain avec un parc automobile à majorité électrique). Outre leur conception éco-responsable, le gros point fort de ces stations reste évidemment le prix de la charge, soit 0,25 euros du kWh en charge lente, et 0,4 euro du kWh en charge rapide, soit près de deux fois moins cher que nombre de stations de charge concurrentes !

La première e-Station de Lidl sera opérationnelle dès lundi prochain à Villefranche-sur-Saône (près de Lyon), et trois autres suivront durant le mois de décembre, à Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), Landivisiau (Finistère) et à Tourcoing (Nord).