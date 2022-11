ABL Space Systems annule le lancement de sa première fusée

La startup américaine ABL Space Systems a encore du chemin à faire avant d’envoyer sa première fusée RS1 en orbite. Ce jeudi 17 novembre, tout était pourtant en place malgré un premier report (le lancement initial était prévu pour le 14 novembre) : la fusée était installée sur le pas de tir du Pacific Spaceport Complex en Alaska avec à son bord deux satellites cubesat (ViaSat-1A et ViaSat-1B), le compte à rebours s’est enclenché, et les moteurs du premier étage du lanceur se sont même allumés à 22 :55 GMT… avant de s’éteindre de nouveau.

RS1 aborted terminal count during ignition. The vehicle is healthy, and the team is setting up to offload propellant for today. More information to come on our next opportunity.

— ABL (@ablspacesystems) November 17, 2022