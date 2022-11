Un hacker ukrainien recherché par le FBI a été arrêté en Suisse

Vyacheslav Igorevich Penchukov, un hacker ukrainien recherché depuis 2012 par le FBI, a été arrêté en Suisse, a révélé le site spécialisé Krebs on Security. L’homme de 40 ans a été arrêté dans le canton de Genève le 23 octobre lors d’une visite à sa femme sur les bords du Léman.

L’Office fédéral de la justice suisse a confirmé l’arrestation d’un ressortissant ukrainien recherché par les autorités américaines et a précisé que ce dernier refusait son extradition vers les États-Unis. « L’OFJ a décidé le 15 novembre 2022 d’autoriser son extradition vers les États-Unis », a indiqué le porte-parole Raphaël Frei au site suisse Watson, qui précise que le suspect peut encore faire appel de la décision.

Vyacheslav Igorevich Penchukov est accusé par les Américains de diriger un groupe de hackers qui a volé des millions de dollars, notamment grâce au piratage en ligne de comptes bancaires aux États-Unis. Il a été inculpé avec huit complices aux États-Unis en 2012, mais avait échappé à la justice jusque-là. Selon l’acte d’inculpation de l’époque, les suspects ont utilisé le cheval de Troie Zeus pour dérober numéros de comptes bancaires, mots de passe et autres informations nécessaires pour pirater des comptes en banque. Ils ont ainsi pu voler des millions de dollars, selon le ministère américain de la Justice.

L’acte d’inculpation pour racket en réunion, fraudes informatique et bancaire, vol d’identité, qui remontait à août 2012 avait été rendu public seulement en 2014 à l’occasion de la comparution devant la justice de deux Ukrainiens extradés du Royaume-Uni, Yuriy Konovalenko et Yevhen Kulibaba. Les deux hommes étaient accusés d’avoir recruté des passeurs résidant aux États-Unis, qui recevaient les fonds transférés des comptes piratés sur leurs propres comptes en banque, les retiraient et faisaient ensuite des virements à l’étranger.