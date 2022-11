La NASA récupère en mer le LOFTID, son bouclier thermique gonflable semblable à une soucoupe volante

L’agence spatiale américaine enchaine les succès. Quelques heures avant le décollage (enfin) réussi du SLS dans le cadre de la mission Artemis-1, la NASA avait déjà récupéré en plein Pacifique son prototype de bouclier thermique gonflable baptisé LOFTID (Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator). Ce dernier avait rejoint l’orbite le 10 novembre grâce à un lanceur Atlas V de United Launch Alliance (ULA). La fusée contenait deux charges utiles, soit un satellite météorologique développé par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et donc le fameux prototype LOFTID.

Le LOFTID pourrait servir à terme à livrer des charges lourdes sur la planète Mars. L’appareil est en effet capable de se déployer jusqu’à ressembler à une sorte de soucoupe volante… gonflable, et ainsi servir d’amortisseur à la chute de très gros objets, comme par exemple des parties de modules d’habitation martiennes, des sondes pour l’exploration des lunes de Saturne, ou bien encore pour récupérer les boosters Vulcan des fusées Atlas !

C’est d’ailleurs ce déploiement qui était l’objet de la mission du 10 novembre. 15 minutes à peine après le décollage du lanceur Atlas, le LOFTID a été déployé par le second étage de la fusée et de l’azote gazeux comprimé a commencé à gonfler le bouclier thermique. Au final, le LOFTID a atteint un diamètre de 6 mètres et a résisté à des températures extrêmes de 1 400°C lors de sa descente dans l’atmosphère terrestre.