Spider-Man: everyone’s home ! : quand les acteurs des films tombent dans le Spider-Verse (vidéo de fan)

Dans la série « nos fans ont du talent », les petits gars de la chaine YouTube Corridor se dépassent à chaque fois. Dans la vidéo Spider-Man: everyone’s home !, ce sont les acteurs des films Spider-Man en live-action qui rejoignent l’univers du Spider-Verse animé de Sony (un chef d’oeuvre en passant). Beaucoup de deepfake et de palette graphique numérique ont été nécessaires pour obtenir cette vision décalée, mais le résultat en valait la peine tant certaines séquences sont d’un niveau quasi « pro ». On retrouve ainsi Tom Holland façon Spider-Verse, mais aussi Andrew Garfield, Tobey Maguire, et même des Spidey « amateurs » plus ou moins célèbres.

Au milieu de ce joyeux foutoir, on remarque aussi le clin d’oeil appuyé à la galaxie Marvel, là encore avec les acteurs des films live-action (Captain America, Iron Man, Thor, etc.) mais aussi… Thanos. C’est en fait tellement bien fait qu’on en vient presque à regretter qu’une version animée ne puisse pas inclure les personnages du MCU Disney/Marvel. Après tout, le résultat ne pourrait pas être pire que les films récents produits par Marvel…