L’abonnement de Twitter pour certifier son compte sera de retour dans quelques jours

L’abonnement Twitter Blue, qui permet notamment d’avoir la certification de son compte, devrait être de retour d’ici la fin de la semaine prochaine, annonce Elon Musk dans un tweet.

Twitter a récemment suspendu son abonnement à 8$/mois, alors que les faux comptes se multiplient. En effet, n’importe qui peut payer et donc avoir un compte certifié. Le problème est que beaucoup de personnes ont sauté sur l’occasion pour se faire passer pour des personnalités, des marques ou d’autres organismes publics, à tel point que beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau à cause de tweets trompeurs.

Probably end of next week

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022