Red Matter 2 sur Pico 4 surclasse la version Meta Quest 2 ; les développeurs s’expliquent

Ce n’est désormais plus un secret : le Pico 4 dispose d’un processeur XR2 de Qualcomm qui tourne à sa fréquence d’horloge maximale, contrairement au XR2 embarqué dans le Meta Quest 2 qui est bridé presqu’à la moitié de ses capacités. Pour l’instant, la puissance supérieure du Pico 4 ne se voit pas tellement dans les jeux disponibles sur les deux plateformes, l’avantage étant même souvent à la version Meta Quest 2, sans doute pour des raisons d’optimisation. Mais que se passe t-il lorsque les développeurs ont vraiment pris le temps d’exploiter les performances du Pico 4 au lieu de se contenter d’un portage à minima ? Le studio Vertical Robot apporte un élément de réponse avec son portage du jeu VR Red Matter 2. Ce jau d’aventure et de S.F est déjà une véritable vitrine des performances techniques du Meta Quest 2 lorsque ce dernier est poussé dans ses derniers retranchements… et pourtant la version Pico 4 l’enfonce sur presque tous les points.

Ainsi , le FFR n’est plus dynamique sur le Pico 4, tout simplement parce que cela n’est plus nécessaire sachant que toute l’image est beaucoup plus nette, seule la zone en bordure des lentilles étant plus pixellisée (ce qui pose moins de soucis encore qu’avec le Quest 2 étant donné que le FoV est supérieur). L’anticrénélage est au niveau le plus élevé sur le Pico 4, et surtout, l’image est calculée avec une résolution en sortie de 187 2x 2060 pixels sur le Pico 4, contre 1205 x 1440 pixels sur le Meta Quest 2. Les devs précisent en outre que le GPU embarqué dans le XR2 tourne à la fréquence de 587 mhz sur le Pico 4, contre 490 mhz sur le Quest 2. Red Matter 2 sera bientôt disponible sur la boutique du Pico 4.