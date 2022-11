Des débris sous-marins retrouvés au large de la Floride sont ceux de la navette Challenger

C’est l’un des évènements les plus tragiques de l’histoire spatiale, un évènement qui remonte à la surface : des plongeurs qui travaillaient sur un documentaire ont remarqué sous la surface « un grand objet fabriqué par l’homme partiellement recouvert de sable sur le fond marin ». Cet objet, c’est un large damier de tuiles carrées de huit pouces de diagonale. Après analyse de certains de ces débris, la NASA a bien confirmé qu’il s’agissait du système de protection thermique de la navette spatiale Challenger. Pour (triste) rappel, la navette spatiale Challenger a explosé 73 secondes seulement après son décollage le 28 janvier 1986. Les six membres d’équipage ainsi que l’enseignante Christa McAuliffe ont tous été tués dans l’explosion ou suite à l’impact de la capsule au contact de l’eau.

Outre McAuliffe, la mission a coûté la vie au commandant Francis R. « Dick » Scobee, au pilote Michael J. Smith, aux spécialistes de mission Ronald E. McNair, Ellison S. Onizuka et Judith A. Resnik, ainsi qu’au spécialiste de la charge utile Gregory B. Jarvis. La tragédie avait choqué l’Amérique au point que le programme de Navette spatiale avait été gelé pendant 32 mois.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a publié un communiqué suite à la découverte de ces débris : « Alors que cela fait près de 37 ans que sept explorateurs audacieux et courageux ont perdu la vie à bord de Challenger, cette tragédie restera à jamais gravée dans la mémoire collective de notre pays. Pour des millions de personnes dans le monde, moi y compris, le 28 janvier 1986, c’est encore hier. Cette découverte nous donne l’occasion de faire une pause une fois de plus, de relever l’héritage des sept pionniers que nous avons perdus et de réfléchir à la façon dont cette tragédie nous a changés. À la NASA, la valeur fondamentale de la sécurité est – et doit toujours rester – notre priorité absolue, d’autant plus que nos missions explorent plus du cosmos que jamais auparavant. »