Lucasfilm et Studio Ghibli teasent une collaboration (Star Wars ?)

Le Studio Ghibli et Lucasfilm, qui s’occupe notamment des Star Wars, font du teasing concernant une collaboration. Il s’agit d’un projet mystérieux pour le moment, aucune information n’est dévoilée et il n’y a aucune fuite.

Le Studio Ghibli a partagé une courte vidéo sur Twitter qui ne montre que les logos des deux sociétés. Il n’y a pas d’autre texte ou explication que les logos qui apparaissent l’un après l’autre. Il n’y a même pas de son. Le compte Twitter de Star Wars également partagé la vidéo avec un retweet. Doit-on en conclure que la collaboration portera sur Star Wars ? Ou est-ce parce que le compte Twitter de Lucasfilm est inactif et celui de Star Wars a donc été utilisé à la place ?

On ne sait pas encore exactement de quoi il s’agit, quel est le support utilisé (film ? série ?) et qui est impliqué. Il va donc falloir attendre avant d’en savoir plus.

Fondé en 1985, le Studio Ghibli est la société oscarisée à l’origine de films tels que Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro et Le Château ambulant, parmi beaucoup d’autres. La société a sorti en 2020 le film Aya et la Sorcière.

Lucasfilm est la société de production emblématique fondée par George Lucas en 1971, qui est surtout connue pour son travail sur les franchises Star Wars et Indiana Jones. La société s’est notamment associée à sept studios d’animation pour sa récente série Star Wars : Visions. Parmi les autres sorties récentes, il y a eu The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Le Livre de Boba Fett et Andor.