Gesture VR : une superbe application VR pour améliorer sa technique en dessin (trailer)

Nick Ladd, un artiste spécialisé dans l’illustration et l’animation 3D, nous dévoile un superbe logiciel de dessin à main levée, Gesture VR, dont l’inspiration lui est venue après un usage intensif de l’app créative Quill (on doit à Nick Ladd l’expérience VR Namoo and Tales from Soda Island).. Plutôt que de proposer un large choix de palettes et de crayons (il y a bien un choix mais il reste assez restreint), Gesture VR se focalise sur la technique du dessin proprement dite, et propose au dessinateur plus ou moins confirmé de s’exercer à partir de modèles en VR (hommes, femmes, animaux). De nombreuses poses différentes sont proposées qui permettent de travailler plus particulièrement la silhouette, telle partie du corps, les ombrages, etc, le tout dans un cadre épuré en teintes de noir et de blanc. A noter qu’il est aussi possible de dessiner en 3D (comme dans Quill justement) même si le logiciel a visiblement été conçu avant tout pour le dessin « classique ».

Le logiciel ne propose donc rien de révolutionnaire en terme d’apprentissage, mais la VR sublime le tout : ainsi, il est possible de prendre la feuille blanche pour la placer en transparence devant le modèle (comme un calque) et ainsi tracer la silhouette par-dessus. Idéal pour les débutants. Gesture VR sera disponible sur la boutique Steam VR et sur l’App Lab (Meta Quest) le 6 décembre prochain.