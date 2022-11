Starlink est de nouveau (vraiment) illimité en France

Chez Starlink, l’abonnement illimité « pas vraiment illimité » était la règle en France depuis août (et dans le reste du monde peu après cette date), avec des débits contraints à partir de 250 Go de « données prioritaires » en download. Contrepartie de cette limitation des données, le prix de l’abonnement avait été divisé par deux, soit 50 euros par mois. Depuis peu, Starlink avait aussi ajouté une contrainte de débit aux Etats-Unis et au Canada à partir d’un téraoctet de données downloadées dans le mois.

La très bonne surprise, c’est qu’après la mise en place de cette contrainte de débit en Amérique du Nord, Starlink a finalement retiré toutes les contraintes de débit pour le territoire Français, principalement à cause des retours extrêmement critiques des abonnés au service. Starlink a même envoyé un mail à ses abonnés français pour les avertir de cette nouvelle modification des règles : « Sur la base de vos commentaires, nous avons décidé de mettre à jour les modalités et conditions d’utilisation de notre service résidentiel pour supprimer la limite de données prioritaires de 250 Go. Le prix du service reste inchangé à 50 € par mois et nos clients résidentiels peuvent continuer de profiter de données illimitées. » Est-ce à dire que la limite de débit d’1 To aux USA/Canada a libéré de la capacité de débit sur les autres territoires couverts par Starlink ?