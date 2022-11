Elon Musk met un terme au télétravail chez Twitter

Peut-on être tout à la fois un entrepreneur aux projets technologiques futuristes et aux méthodes de management totalement archaïques ? Le feuilleton de la reprise en main de Twitter par Elon Musk semble répondre par l’affirmative. Après avoir brutalement viré l’ensemble des dirigeants ainsi que la moitié des employés de la firme à l’oiseau bleu, contrôlé des bouts de code pour en virer encore plus, puis rappelé certains employés licenciés parce que leur poste n’était pas si facilement remplaçables, Musk s’est directement attaqué aux conditions de travail. La semaine de 40 heures (minimum) est désormais obligatoire chez Twitter… et au bureau qui plus est. En d’autres termes, Musk a mis un terme au télétravail, à rebours des tendances managériales actuelles et des études qui montrent que les employés en télétravail sont en moyenne PLUS productifs que ceux qui bossent sur site.

Pour parachever le tout, les jours de repros supplémentaires ont été supprimés. Plus de travail pour le même salaire, plus de flicage, moins d’avantages sociaux (Musk interdit aussi les syndicats dans ses sociétés), voilà en somme la méthode Musk pour imposer sa volonté de fer… souvent changeante. Ces méthodes ne sont pas nouvelles : en plein cœur de la pandémie de Covid-19, Elon Musk avait interdit le télétravail chez Tesla, y compris pour des postes qui ne nécessitaient absolument pas de présence au bureau. Moderne sur les projets, ultra conservateur voire réactionnaire sur le management d’entreprise, Elon Musk se retranche sur le succès de ses sociétés comme seule réponse aux critiques, oubliant que le succès d’une entreprise peut largement se faire au détriment de la santé et du bien-être des employés.