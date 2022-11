Le Pinocchio de Guillermo del Toro ressemble à un rêve d’animation en stop-motion (trailer + date de sortie sur Netflix)

C’est peu dire que le personnage fantastique de Pinocchio est dans l’air du temps. Il y a un an, le Pinocchio de Matteo Garrone avec Roberto Benigni en Geppetto (ce dernier interprétait déjà Pinocchio dans son propre film en 2001) sortait directement sur Amazon Prime Video, et cette année, Disney+ s’est rappelé au bon souvenir de son chef d’oeuvre d’animation de 1940 avec une adaptation live-action signée du maitre Robert Zemeckis (Retour vers le Futur, Forrest Gump). Un autre géant du cinéma contemporain s’est attaqué au mythe du petit garçon de bois : le Pinocchio de Guillermo del Toro ressemble à un rêve d’animation en stop-motion, dont le trailer nous rappelle par moment la magie dégagée par des films comme L’Etrange Noel de Mr Jack ou Les Noces Funèbres.



Le casting du film est aussi relevé que sa mise en scène puisque l’on retrouvera les voix de Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, et Burn Gorman. Du très très beau monde. On prend peu de risques en avouant que ce trailer promet bien plus que les deux Pinocchio précédents et une fois encore depuis le début de cette rentrée d’automne, c’est Netflix qui récupère le gros lot. Pinocchio sera visible sur Netflix le 9 décembre prochain.