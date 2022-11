Samsung arrête les mises à jour mensuelles pour le Galaxy Fold

Samsung a opéré à un changement concernant les mises à jour de plusieurs de ses smartphones, dont le Galaxy Fold de 2019. C’est la fin des mises à jour mensuelles, place maintenant aux mises à jour trimestrielles.

Samsung a mis à jour sa page pour ajouter de nouveaux appareils (W23, W23 Flip et Galaxy A04e), ainsi que pour supprimer la prise en charge de certains téléphones comme le Galaxy J6+ et le Galaxy A7 de 2018. Dans le cadre du changement, Samsung rétrograde également le support de certains de ses smartphones pliables de première génération, avec le Galaxy Fold et le Galaxy Fold 5G. Alors que le Galaxy Fold recevait des correctifs mensuels, Samsung les réduit à des mises à jour de sécurité trimestrielles.

Ce changement a du sens en ce qui concerne Samsung car le Galaxy Fold a maintenant plus de trois ans. De même, le fleuron de la gamme Galaxy S de Samsung de cette année-là, à savoir le Galaxy S10, est passé à des mises à jour trimestrielles en avril dernier.

Mais dans le même temps, le premier Galaxy Fold était un téléphone coûteux, vendu 2 000€ en 2019. Il ne serait pas inimaginable pour les clients de Samsung d’attendre une meilleure longévité du support d’un téléphone dans lequel ils ont investi autant d’argent.