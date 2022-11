L’US Air Force dévoilera bientôt le B-21, « l’avion militaire le plus avancé jamais construit »

L‘US Air Force « fait monter la hype » et annonce la présentation le 2 décembre prochain du B-21, « l’avion militaire le plus avancé jamais construit ». Cela fait plus de 7 ans que l’US Air Force et Northrop Grumman sont en charge de ce projet pharaonique. En tant que projet secret defense, le Northrop Grumman B-21 Raider est encore un mystère quasi absolu. Il est juste possible de se faire une petite idée de la forme générale de l’engin après le partage d’un cliché montrant l’appareil sous une immense bache.

Tout au plus sait-on que le bombardier furtif à longue portée intègrera le top de la technologie militaire actuelle (brouillage radar, ISR) et qu’il sera capable de voler aussi… sans équipages ! « Le dévoilement du B-21 Raider sera un moment historique pour notre armée de l’air et la nation », a déclaré avec emphase le général Charles Q. Brown, chef d’état-major de l’US Air Force. Le B-21 aura la lourde tâche de remplacer le B-1 et le célébrissime B-2, deux bombardiers furtifs mis au point dans les années 70. Le premier vol d’essai du B-21 aurait lieu en 2023.