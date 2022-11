Les Animaux Fantastiques : Warner aurait annulé les suites qui étaient prévues

Sous la houlette de l’impitoyable David Zaslav, Warner n’hésite plus à mettre un terme aux franchises ou aux projets de films qui n’ont plus l’assurance d’être rentables. Batgirl aux oubliettes donc, idem pour la saison 5 de Westworld, et il en irait de même… pour la suite des films de la franchise Les Animaux Fantastiques. Le dernier film de la franchise Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore a remporté 405 millions de dollars au box-office, bien loin des 810 millions de dollars du premier film et loin aussi des 655 millions du second métrage (le départ de Depp aura fait pas mal de dégâts).

Les profits générés par Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore n’auraient même pas atteint les 100 millions de dollars, soit 2,5 fois moins que les bénéfices du premier volet. Si l’on en croit Variety donc, Warner aurait cessé d’envisager une suite, J.K. Rowling n’étant même plus contacté pour le scénario. Des épisodes 4 et 5 de la franchise avaient pourtant été envisagés, mais ces projets seraient désormais enterrés au cimetière des films/séries pas assez rentables. Si Les Animaux Fantastiques pourraient donc passer à la trappe, la franchise Harry Potter aurait en revanche de bonnes chances de revenir sur le devant de la scène.