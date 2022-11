Netflix annonce un jeu VR basé sur la série Stranger Things (trailer)

Netflix et le développeur Tender Claws viennent d’annoncer un jeu VR basé sur la série à succès Stranger Things. Stranger Things: The VR Experience sera disponible durant l’hiver 2023 sur les principales plateformes VR (et donc on peut supposer sur PlayStation VR, PSCVR, Meta Quest 2, Pico 4). Et pour une fois, le joueur ne sera pas invité à incarner un « good guy ». Le trailer donne les premiers éléments de scénario : « Incarnez Vecna ​​ (le méchant de la saison 4, Ndlr) dans cette nouvelle aventure Stranger Things en VR. Devenez un explorateur de réalités inconnues en formant l’esprit de la ruche et en apprivoisant le vide. Envahissez les esprits et évoquez des cauchemars dans votre quête pour vous venger d’Eleven et Hawkins. Stranger Things VR est un jeu d’action/horreur psychologique développé par Tender Claws et à venir sur les principales plateformes de réalité virtuelle durant l’hiver 2023. »

Tender Claws est connu pour être le développeur des jeux VR (géniaux) Virtual Virtual Reality 1 et 2, et du jeu d’aventure narratif The Under Presents. Le prochain jeu du studio sera aussi la seconde adaptation de la série Stranger Things, après Stranger Things 3: The Game.