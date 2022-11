Deezer débarque dans les forfaits de Bouygues Telecom

Deezer annonce avoir signé un partenariat avec Bouygues Telecom pour proposer son service de streaming musical dans les forfaits de l’opérateur, et ce à un tarif promotionnel.

À compter d’aujourd’hui, Bouygues Telecom propose à ses clients des offres promotionnelles pour accéder à Deezer, proposant un catalogue musical de plus de 90 millions de titres. Les abonnés peuvent profiter entre autres des fonctionnalités comme SongCatcher (reconnaissance musicale), les paroles et l’algorithme de recommandation Flow proposant des playlists inspirées de leurs morceaux préférés et adaptées à leurs humeurs.

Au lancement, les clients peuvent bénéficier des options Deezer Premium à 4,99€/mois (au lieu de 10,99€/mois) et de Deezer Famille à 8,99€/mois (au lieu de 17,99€/mois) pendant 12 mois, avec une reconduction au prix normal à l’issue de la période promotionnelle.

Deezer dit continuer d’explorer et de construire des partenariats ambitieux dans le cadre de sa stratégie de croissance. Avec Bouygues Telecom, le service de streaming dit renforcer ainsi sa position sur son marché historique avec une distribution B2B déjà bien ancrée.

« Ce partenariat, en France, avec Bouygues Telecom offre de réelles opportunités de croissance pour nos deux entreprises », a déclaré Stéphane Rougeot, directeur général adjoint de Deezer. « Notre stratégie de développement est claire : nous continuons à apporter de la valeur ajoutée, de l’engagement et de la fidélisation clients à nos partenaires. Deezer a été créé en France, nos ressources technologiques et de développement sont basées à Paris et Bordeaux, notre service de streaming a les fonctionnalités parmi les plus avancées du marché, et il nous est apparu évident que nous puissions proposer ce service aux millions de clients de Bouygues Telecom ».